Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanması için kent merkezindeki adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.
Şüphelilere ait evlerde narkotik dedektör köpekleriyle de arama yapıldı.
Operasyonda zanlılardan 18'i gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.
Polis, diğer 6 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.