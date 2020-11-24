Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika

Gözaltına alınan 17 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı, bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı.

Ekipler, adresleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti baskın düzenledi.

Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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