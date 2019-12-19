ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICISI 18 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICISI 18 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICISI 18 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcısı 18 şüpheli, adliyeye sevk edildiADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICISI 18 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satıcısı 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi

ADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu sürülen 30 şüpheliden 18'ini, dün gerçekleştirdiği şafak operasyonuyla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 18 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saban erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Halen firari durumda bulunan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelası

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, polis nezaretinde adli tıp biriminden çıkartılışı

Şüphelilerin polis midibüsüne bindirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,


Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:14 Kaynak: DHA
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