ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICISI 18 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICISI 18 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
6 saat önce
Adana'da uyuşturucu satıcısı 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi ADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:22 Kaynak: DHA
Adana'da uyuşturucu satıcısı 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi
ADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu sürülen 30 şüpheliden 18'ini, dün gerçekleştirdiği şafak operasyonuyla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 18 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saban erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Halen firari durumda bulunan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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