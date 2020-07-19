Adana'da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adrese düzenlenen operasyonda 2 kilo 914 gram eroin, 15 gram esrar, 73 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Adana 'da polisin uyuşturucu satılan bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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