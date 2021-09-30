Adana'da "uyuşturucu satışı"ndan ikisi tutuklu 4 sanık için 15'er yıl hapis istemi - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ikisi tutuklu 4 sanık hakkında, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuklu sanıklar A.Ç. A.D. ve tutuksuz H.T. ve K.S.K. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Yenibey, Hürriyet, Barbaros Mahalleleri'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği ve operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Zanlıların fikir ve eylem iş birliği içerisinde hareket ederek kişisel kullanımı aşacak miktarda uyuşturucu maddeyi ticari maksatla bulundurduğu ve uyuşturucu satışı için birbirleriyle şifreli konuştukları, sürekli telefon değiştirdikleri ve uyuşturucuyu kentte kiralamış oldukları günübirlik dairelerde saklayarak polis baskınlarına karşılık sürekli olarak uyuşturucunun yerini değiştirdikleri belirtilen iddianamede, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen ikisi tutuklu 4 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.