Adana'da uyuşturucu satışından hüküm giyen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satışından hüküm giyen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satışından hüküm giyen 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi operasyonla yakalandı.

Adana'da uyuşturucu satışından hüküm giyen 3 kişi yakalandı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ticareti suçundan hüküm giyen 30 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Adresleri tespit edilen hükümlülere yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Ekipler, koç başıyla kapılarını kırarak girdikleri evlerde arama yaptı.

Yakalanan 3 hükümlü, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, 27 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uyuşturucu Ticareti, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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