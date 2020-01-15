Adana'da uyuşturucu satışından hüküm giyenlere yönelik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satışından hüküm giyenlere yönelik operasyon - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satışından hüküm giyenlere yönelik operasyon

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere operasyon düzenlendi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hüküm giyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 30 hükümlünün adresini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle bazı evlere şafak vakti baskın düzenledi.

Ekipler, koç başıyla kapılarını kırarak girdikleri evlerde aramalar yaptı.

Yakalanan bazı hükümlüler, işlemlerin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da uyuşturucu satışından hüküm giyenlere yönelik operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:12 Kaynak: AA
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