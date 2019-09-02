Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen iki torbacı tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen iki torbacı tutuklandı

9 dakika önce

Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen iki torbacı tutuklandı Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı, üzerinden 12 rulo esrar çıkan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 zanlı tutuklanırken üzerinden 12 rulo...

Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen iki torbacı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı, üzerinden 12 rulo esrar çıkan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 zanlı tutuklanırken üzerinden 12 rulo esrar çıkan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolunda seyreden bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. D-400 karayolunda önlem alan polis otogar kavşağında otomobili durdurup arama yaptı. Otomobilde bulunan Reşit G. 100 lira karşılığında M.A. ve Onur T.'den esrar aldığını söyledi. Bunun üzerine polis M.A. ve Onur T.'yi gözaltına aldı. M.A. yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Onur T. ise emniyete getirilerek sorgulandı.

Bu arada, başka bir operasyonda ise dolmuşta giden F.A.'nın üzerinden 12 rulo esrar ele geçirildi. F.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.A. ve Onur T. tutuklanırken, F.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
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