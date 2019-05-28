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Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan zanlı tutuklandı

3 saat önce

Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]
Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesinde Soner Ö. isimli şahsın sokakta uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis zanlıyı yakaladı. Zanlının üst aramasında 3 gram bonzai ve 10 uyuşturucu hap ile 700 lira para ele geçirildi.

Zanlı sorgusunda satıcı değil içici olduğunu ileri sürdü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:58 Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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