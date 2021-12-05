Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarını tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri ve adreslerini belirlediği 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 75 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram eroin, 2 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 280 lira ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika