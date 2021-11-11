Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğünün de destek verdiği operasyonda, 1 kilo 700 gram esrar, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 13 gram eroin, 4 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 4'ü kadın 14 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, kimlikleri ve adreslerini belirlediği 14 şüpheliye yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarını tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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