Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 3'ü tutuklu 6 sanığa dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 3'ü tutuklu 6 sanığa dava açıldı

30.05.2022 10:45
Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 3'ü tutuklu 6 sanığa dava açıldı

Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuklu H.D, M.D, Y.Ş. ve tutuksuz B.K, S.T. ile T.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis tarafından merkez Seyhan ilçesindeki 3 ikamete düzenlenen operasyonda, sanıkların parmak izleri de tespit edilen poşetlerde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandıkları belirtildi.

Ekiplerin, adreslerde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen parayla hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği de iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanıkların, fikir ve eylem birliğiyle "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları ve birbirleriyle şifreli konuştukları anlatılarak, 6 kişinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 3'ü tutuklu 6 sanığa dava açıldı - Son Dakika


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