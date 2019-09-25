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Adana'da uyuşturucu ticareti davası

1 saat önce

Adana'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla haklarında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 1'i tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Adana'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla haklarında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 1'i tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Ö.F. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ö.F, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben kimseye uyuşturucu satışı yapmadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da uyuşturucu satışı yapmadıklarını öne sürerek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanık Ö.F'nin mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatılmıştı. Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu yaklaşık 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:16 Kaynak: AA
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