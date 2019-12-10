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Adana'da "uyuşturucu ticareti" davasında karar

6 saat önce

Adana'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında dava açılan tutuksuz 7 sanıktan 2'sine 14 yıl 8'er ay, 5 sanığa ise 11'er yıl hapis cezası verildi.

Adana'da

Adana'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında dava açılan tutuksuz 7 sanıktan 2'sine 14 yıl 8'er ay, 5 sanığa ise 11'er yıl hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Mürsel Sarı, Ali Çolak, Sebahattin Erez, Faruk Atay, Cihangir Uçan, Serdar Şener ve Servet Güney ile avukatları katıldı.

Sanık Mürsel Sarı uyuşturucu ticareti yapmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben halı ticareti işiyle uğraşmaktayım. Kimseye uyuşturucu madde satışı yapmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Mahkemede savunma yapan diğer sanıklar da uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların üzerlerine atılı suç yönünden cezalandırılmalarına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanıklardan Mürsel Sarı ve Sebahattin Erez'i 14 yıl 8'er ay, Ali Çolak, Faruk Atay, Cihangir Uçan, Serdar Şener ve Servet Güney'i ise 11'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Uyuşturucu Ticareti, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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