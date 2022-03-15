Adana'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanık, 1 yıldan 10 yıl 5 aya kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar O.Ş. ve O.C. başka suçtan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ü.Y'nin yer almadığı duruşmada avukatlar da hazır bulundu.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların "uyuşturucu madde ticareti yapma ve bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Avukatları da dinleyen heyet, O.Ş'ye "uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezası, O.C'ye de aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira para cezası verdi.

Ü.Y'ye de "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan 1 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.