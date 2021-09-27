Adana'da uyuşturucu ticareti sanığı 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık K.K. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak K.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık K.K, savunmasında kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Evimde uyuşturucu bulundurmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.