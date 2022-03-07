Adana'da uyuşturucu ticareti sanığı 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığı 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

07.03.2022 10:19
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığı 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 15 yıl 9 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 15 yıl 9 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.E, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak A.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık A.E, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 9 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu ticareti sanığı 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu ticareti sanığı 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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