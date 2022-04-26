Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 10 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ş. ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki evinde T.E'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını ve B.Ş'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bin 420 lira bulunduğunu belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.