Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kentte iki kişiye uyuşturucu satarken yakalandığını belirterek, R.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte de tutuklanmasını istedi.

Sanık R.Y. savunmasında esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben kimseye uyuşturucu satmadım. Hakkımdaki iddialar doğru değildir. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutuklanmasına karar verdi.