Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.İ.A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında polis ekiplerince sanığın ikametgahında sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.İ.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık M.İ.A, savunmasında kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen M.İ.A, "Evimde uyuşturucu bulundurmadım. Mütalaadaki hususları kabul etmiyorum. Hakkımdaki tanık beyanları doğru değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.