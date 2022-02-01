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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

01.02.2022 13:33
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık D.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme salonunda sanık avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak D.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık D.Y. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı D.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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