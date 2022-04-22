Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi

22.04.2022 17:57
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki evinde M.Y'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık E.D. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Mütalaayı reddediyorum. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Uyuşturucu Ticareti, Cumhuriyet, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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