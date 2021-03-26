Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 17 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 17 yıl 3 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.D. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Sanığın evinde uyuşturucu satışı için kullandığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildiğini anımsatan savcı, R.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.D, savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia eden R.D, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl 3 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.