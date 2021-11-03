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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 18 yıl 9 ay hapis cezası

03.11.2021 13:40
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 18 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.Ç. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağını da dikkate alınarak E.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına ve hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık E.Ç. ise savunmasında uyuşturucu satmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanık E.Ç'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Uyuşturucu Ticareti, Cumhuriyet, Uyuşturucu, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
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