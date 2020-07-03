Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık H.Y'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, H.G'nin üzerine atılı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Adana 'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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