Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık H.Y. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, H.G'nin üzerine atılı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Sanık H.Y. ise savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık H.Y'nin mevcut halinin devamına karar verdi.