Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis, System.String[]

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Hasan A. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda sanığa ait çantada satışa hazır 14 bin 300 gram esrar ele geçirildiği dikkate alınarak, Hasan A'nın "ticari amaçla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma veya nakletme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Hasan A. ise savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Uyuşturucu Ticareti, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:18 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza kesilecek Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı         
11:17
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:48:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]