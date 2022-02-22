Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis cezası

22.02.2022 18:01
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Ş.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Ş.K, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirtti. Uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan sanık, "Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ş.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis cezası - Son Dakika


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