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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

03.02.2022 10:18
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak A.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık A.A, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirtti. Uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan A.A, "Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Uyuşturucu Ticareti, Para Cezası, Mahkeme, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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