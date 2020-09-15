Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay hapis ve bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık E.U. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanığın ikametinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildiği ve uyuşturucu satışı yaptığı dikkate alınarak üzerine atılı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alınan sanık E.U. ise "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Evimde uyuşturucu madde bulundurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorun. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık E.U'yu "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.