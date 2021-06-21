Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Ö.Y. ile avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince ikametgahında sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti. Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Ö.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında kimseye uyuşturucu satmadığını, uyuşturucu ticareti yapmadığını ve hakkındaki tanık beyanını kabul etmediğini belirten Ö.Y ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.