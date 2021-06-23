Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.G. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince ikametgahında sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti. Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.G, savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ile 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.