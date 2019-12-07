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Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı

6 saat önce

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı, System.String[]

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Saimbeyli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda B.K. ve K.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği, 8 telefon, 93 tabanca mermisi, 166 av tüfeği fişeği, 9 tüfek fişeği, 123 kapsül, barut dolu kutu, 5 dinamit kapsülü, bir fitil, iki paket içinde tütünle karıştırılmış esrar olduğu değerlendirilen 34 sigara, 3 hassas terazi, 4 esrar tohumu, 21 makaron, 51 bin 40 lira ve 123 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Saimbeyli, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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