Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucu Ticaretine 26 Tutuklama

Adana'da Uyuşturucu Ticaretine 26 Tutuklama

40 dakika önce

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Adana'da Uyuşturucu Ticaretine 26 Tutuklama, System.String[]
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu belirlediği uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 Şubat günü operasyon düzenledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele(TEM), Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 600 polisin katılımıyla şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Bazı evlere kapıları koç başlarıyla kırarak giren polis, özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yaptı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. Kadınlarının birinin kucağında bebeği ile emniyete götütüldüğü operasyonda uyuşturucu, silah ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 26'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:33 Kaynak: DHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon! Yatağın Altından Çıktılar Erdoğan, Bahçeli'ye Verdiği Sözü Tuttu! Üniversite Tabelasına Kavuştu

Son Dakika! Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Birimlerinin Eş Zamanlı Operasyonunda Aranan 2 Bin 612 Kişi Yakalandı İstanbul'da Zam Şampiyonu Kıvırcık Salata Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 10:13:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucu Ticaretine 26 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]