Adana'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
47 dakika önce
ADANA'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:36 Kaynak: DHA
ADANA'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 45 poşet içinde 18,30 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 613 gram esrar, 65 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 410 lira para ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan Arkan B. (27), Mehmet Can
B. (28) Fırat
S. (34) tutuklanırken, Buğra S. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Adana
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