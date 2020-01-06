Adana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

6 saat önce

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i Suriyeli 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama, System.String[]

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i Suriyeli 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, Suriyeli Mahmut El Mahmut (34),  Hamza B., Serkan A. ve Kadir A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 100 uyuşturucu hap ile 858 gram bonzai ile ele geçirildi. Emniyetteki sorgularınn ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:10 Kaynak: DHA
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