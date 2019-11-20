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Adana'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

6 saat önce

ADANA'da polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 7 kilo 463 gram bonzai ele geçirdi.

Adana'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama, System.String[]

ADANA'da polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 7 kilo 463 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale ekipleri, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, Cumali Y. (42) Emrah Ç. (34), Mehmet Doğan T.  (40), Okan D. (24) ve H.D'yi (16) yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 7 kilo 463 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin 850 lira ve 50 euro ele geçirildi. Sorgularının ardından mahkemece çıkarılan 5 kişi tutuklandı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:39 Kaynak: DHA
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