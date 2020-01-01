Adana'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklamaAdana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 350 polisin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, 25 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 18 şüpheli gözaltına alındı, 8 kilo 700 gram esrar ve 165 gram eroin ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

Uyuşturucu Ticareti, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:30 Kaynak: DHA
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