Adana'da uyuşturucu ve gümrük kaçağı tütünün ele geçirildiği uygulamada 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada uyuşturucu ve gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan, Karaisalı, Tufanbeyli ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara ve kaçakçılara yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekiplerce durdurulan araçlarda 30 gram esrar, 192 gram sentetik uyuşturucu ve gümrük kaçağı 50 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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