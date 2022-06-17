Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüreğir ve Yumurtalık ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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