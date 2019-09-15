Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu ve trafik uygulaması
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Adana'da uyuşturucu ve trafik uygulaması

14 dakika önce

Adana'da, narkotik ve trafik polisleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.

Adana'da uyuşturucu ve trafik uygulaması, System.String[]

Adana'da, narkotik ve trafik polisleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, narkotik suçlarla mücadele ve trafik denetleme şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla kent merkezinde uygulama gerçekleştirildi.


Çukurova ilçesine bağlı Güzel Yalı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, 102 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 54 araç kontrol edildi.

Araçlarda yapılan kontrollerde, bir kişiye trafik yönünden 4 bin 36 TL para cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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