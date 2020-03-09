Adana'da uyuşturucu zanlısı 2 torbacı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uyuşturucu zanlısı 2 torbacı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu zanlısı 2 torbacı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu zanlısı 2 torbacı tutuklandı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı. Polis Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Yenibey ve Karasoku mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 13,76 gram esrar, 2,77 gram eroin, 8,20 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. E.A., O.A., O.S., M.D. ve İ.Ö. gözaltına alındı.


Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.A. ve O.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
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