Adana'da uyuşturucudan arananlara yönelik şafak operasyonu - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucudan arananlara yönelik şafak operasyonu

6 saat önce

ADANA'da uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı suçtan aranan 30 firariye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

ADANA'da uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı suçtan aranan 30 firariye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda firari yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı suçtan aranan ancak adli mercilere teslim olmamış 30 firarinin adreslerini belirledi. Adres tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, firarilerin evine şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan evlerde çok sayıda firari yakalandı. Yakalanan kişiler, sağlık kontrolün sonrası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da uyuşturucudan arananlara yönelik şafak operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:52 Kaynak: DHA
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