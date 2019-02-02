Adana'da Uyuşturucuyla Mücadele
1 saat önce
Adana'da gerçekleştirilen uygulamada 23 gram esrar ve 63 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana
'da gerçekleştirilen uygulamada 23 gram esrar ve 63 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir
ilçesi Çamlıbel
Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.
Şüphe üzerine durdurulan 5 kişinin üzerinden 23 gram esrar ve 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İki şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:37 Kaynak: AA
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