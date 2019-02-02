Son Dakika Haberleri: Adana'da Uyuşturucuyla Mücadele

Adana'da Uyuşturucuyla Mücadele

1 saat önce

Adana'da gerçekleştirilen uygulamada 23 gram esrar ve 63 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da Uyuşturucuyla Mücadele, System.String[]
Adana'da gerçekleştirilen uygulamada 23 gram esrar ve 63 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.


Şüphe üzerine durdurulan 5 kişinin üzerinden 23 gram esrar ve 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.


İki şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:37 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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