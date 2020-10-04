Adana'da uzaktan eğitime destek için bilgisayar ve tablet kampanyası - Son Dakika

Adana'da uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için bilgisayar ve tablet kampanyası başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde internet ortamında sürdürülen eğitim sisteminde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermek için "Bu Dayanışmada Gelecek Var" mesajıyla bilgisayar ve tablet kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kampanyayla ilgili açıklamasında, "Kullanmadığınız eski tablet ve bilgisayarlar ile destek için satın aldığınız tablet ve bilgisayarları topluyor, gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuyoruz" ifadesini kullandı.

Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler ile talepte bulunmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin sefkatkoprusu.com adresinden başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, tablet ve bilgisayarların belediye ekiplerince hayırseverlerin evlerinden alınıp ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağı kaydedildi.