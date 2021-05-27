Adana'da üzerinde ruhsatsız tabanca yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da üzerinde ruhsatsız tabanca yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazi Mahallesi'nde kentte asayişinin sağlanmasına yönelik yol kontrolünde, C.G'ye ait bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, otomobilde ve C.G'nin üzerinde yaptıkları aramalarda, ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan C.G'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten de para cezası kesildi.

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