Adana'da üzerine demir korkuluk düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Adana'da evlerinin önünde oynarken üzerine demir korkuluk devrilen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesindeki evlerinin önünde kardeşiyle oynayan H.A'nın üzerine duvarda yaslanmış halde bulunan demir korkuluk düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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