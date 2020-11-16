Adana'da üzerine demir korkuluk düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum

Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı

Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti