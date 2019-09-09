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Adana'da üzüm pekmezi mesaisi

24 dakika önce

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Çukurova'da, üzüm pekmezi yapımına başlandı.

Adana'da üzüm pekmezi mesaisi, System.String[]

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Çukurova'da, üzüm pekmezi yapımına başlandı.

Bölgedeki önemli üzüm üretim merkezlerinden Adana'nın Pozantı ilçesinde, olgunlaşan üzümler bağlardan toplandı. İmece usulü bir araya gelen vatandaşlar, geleneksel yöntemlerle üzümü pekmeze dönüştürdü.

Pekmez üreticilerinden Levent Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel yöntemle üzüm pekmezi yapımının zorlu bir süreç olduğunu belirtti.

Pekmez yapımı için dağdan getirdikleri toprağı haftalar öncesinden güneşte kuruttuklarını kaydeden Köseoğlu, üzümleri de kaynatma işlemi öncesi bir gün beklettiklerini aktardı.

Köseoğlu, bu aşamalardan sonra üzümü çuvallara doldurup havuzda ayaklarına giydikleri çizmelerle ezdiklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Ezme işlemiyle elde ettiğimiz üzüm suyunu dağdan getirdiğimiz toprakla karıştırıp büyük kazanlarda odun ateşiyle saatlerce kaynatıyoruz. Daha sonra bu karışımı dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen karışım ayrı bir kazanda 5 saatlik bir kaynatma sürecinin ardından koyulaşıp pekmez halini alıyor."

Çukurova, Türkiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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