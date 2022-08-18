Adana'da uzun namlulu silah operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da uzun namlulu silah operasyonu

18.08.2022 20:55

Adana'da uzun namlulu silah operasyonu Polisin takip edip durduğu araçtan parçaları sökülmüş halde 2 uzun namlulu tüfek, 1 hafif makineli tüfek ile 1 otomatik tabanca ele geçirdi Adana'da polisin takip edip durduğu araçtan parçaları sökülmüş halde 2 uzun namlulu tüfek, 1 hafif makineli tüfek ile...

Adana'da uzun namlulu silah operasyonu

Polisin takip edip durduğu araçtan parçaları sökülmüş halde 2 uzun namlulu tüfek, 1 hafif makineli tüfek ile 1 otomatik tabanca ele geçirdi

ADANA - Adana'da polisin takip edip durduğu araçtan parçaları sökülmüş halde 2 uzun namlulu tüfek, 1 hafif makineli tüfek ile 1 otomatik tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente çok sayıda uzun namlulu tüfek getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda şüpheli bir hafif ticari aracı takibe aldı. Yaklaşık 30 kilometre süren takip sonucu şüpheli araç, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir sokakta durduruldu. KOM ekipleri, sürücü Mehmet L. ile yanındaki Rüstem Y.'yi indirdiği araçta arama yaptı. Polis, aracın bagaj ile arka koltuğunun arasındaki zuladan, parçaları sökülmüş halde 2 uzun namlulu tüfek, 1 hafif makineli tüfek ile 1 otomatik tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet L., emniyetteki sorgusunda, "Tanıdığım bir kişi, taşımam için bir koli verdi. Kolide ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet L. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Rüstem Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen silahlar ise terör bağlantısı olup, olmadığının belirlenmesi için kriminal incelemeye gönderildi.

YORUMLAR
500
Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans! Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans! Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı Ayrı yaşadığı eşini cinsel organından vurmuştu! Genç kadın hayatını kaybetti Ayrı yaşadığı eşini cinsel organından vurmuştu! Genç kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uzun namlulu silah operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 20:55:45. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da uzun namlulu silah operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement