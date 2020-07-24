Adana'da vaka sayıları artsa da bazı vatandaşlar kuralları hiçe saymaya devam ediyor - Son Dakika

Adana'da vaka sayıları artsa da bazı vatandaşlar kuralları hiçe saymaya devam ediyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgını verilerini açıklarken son 3 günde vaka sayılarının hızlı bir artış gösterdiğini söylediği Adana'da özellikle semt pazarlarında kalabalıkların oluşması sonucu sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve bazı vatandaşların maskesiz ya da maskelerini yanlış takarak dolaşması dikkat çekti.

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçildikten sonra Adana'da özellikle kentin merkezi noktalarında kalabalıklar göze çarparken birçok vatandaşta tedbirlere uyma konusunda rehavet göstermişti. Geçtiğimiz ay ise kentteki vaka sayılarının artması üzerine Adana Valiliği tarafından camilerden anonslar yapılmış ve vatandaşlar kurallara dikkat etmeleri konusunda uyarılmıştı. Dün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs salgını verileri hakkında bilgi verirken yaptığı paylaşımda "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller; Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" ifadelerine yer verdi.

KURALLARA UYMADILAR

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere rağmen Adana'da bazı vatandaşlar vaka sayılarının artmasına rağmen kurallara uymadı. Özellikle semt pazarlarındaki kalabalık dikkat çekerken bazı vatandaşların ise yasak olmasına rağmen maske takmadan bazılarının ise maskelerini çenelerinin altına takarak dolaştığı göze çarptı.

MASKEMİ TAKMAYI UNUTTUM, KORKUYORUM

Merkez Çukurova ilçesindeki semt pazarına maske takmadan alışveriş yapamaya gelen Serpil Tunç, normalde dışarıya maskesiz çıkmadığını fakat bugün maskeyi evde unuttuğunu belirtti. Vaka sayılarının kentte artış gösterdiğini duyduğundan itibaren tedirginlik yaşadığını dile getiren Tunç, "Maskemi unuttuğum için çok üzgünüm. Ayrıca korkuyorum da. Dikkat edilmesi gereken bir konu iloe karşı karşıyayız. Sıcağı bahane edip takmayanlar var ama benim sebebim bu değil. Kurallara uymalıyız. Ben de uyuyordum ama ilk defa unutunca o da size denk geldi" dedi.